Verão das parcerias 🎥

Os artistas estão apostando em duetos para conquistar o título de música mais tocada da estação. Entre as favoritas, Elas Gostam (Popa da Bunda), parceria da banda Psirico com o grupo de pagode Àttøøxxá, lançada em setembro e que ainda tem fôlego. A outra candidata é Hipnotizou, do Harmonia do Samba com participação de Léo Santana, divulgada em outubro. Já Claudia Leitte deposita suas fichas no single Lacradora, com Maiara & Maraisa e que chegou nas paradas em dezembro. Nego do Borel e Luan Santana trabalham na faixa Contatinho e Lucas Lucco e Pabllo Vittar em Paraíso. Wesley Safadão e Léo Santana decidiram unir forças no hit Psiquiatra do Bumbum. Todas essas canções foram lançadas no início do ano.