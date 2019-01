Magazine 'Verão 90': relembre e vote nos ícones da época homenageada pela nova novela das sete Nesta segunda-feira (28), a novela 'Verão 90' estreia no horário das 19h trazendo muito romance, cores, confusão e bastante nostalgia de uma época tão próxima de nós

Ah, os anos 1990... Década das boy bands descoladas, de seriados divertidos e de heterogeneidade na música, do rock ao brega, do axé ao pagode. Há quase 30 anos que a era do analógico saltou para o digital e grandes computadores-trambolhos invadiram as casas brasileiras. Na terça-feira, a rede Globo estreia a nova novela das 19 horas, Verão 90, escrita pela dupla ...