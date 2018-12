Magazine Venda de novos livros para Livraria Cultura não está garantida As editoras, sem receber há meses, querem o pagamento à vista, para minimizar o risco de ver seu prejuízo aumentar

Editores e Livraria Cultura ainda não chegaram a um acordo sobre a manutenção do fornecimento de livros para a rede - pensando principalmente no Natal. A Cultura quer pagar 10% no ato e o restante 30 dias depois. As editoras, sem receber há meses, querem o pagamento à vista, para minimizar o risco de ver seu prejuízo aumentar ainda mais, e um pedido de desculpas. ...