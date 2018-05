Magazine Venda de ingressos do VillaMix Festival Lisboa começa nesta sexta-feira Esta é a primeira edição do evento em Portugal

O VillaMix Festival Lisboa começa a venda de ingressos nesta sexta-feira (1º). Um dos maiores eventos de música brasileira terá a primeira edição em Portugal no dia 6 de outubro, no Altice Arena. Entre as atrações confirmadas estão Jorge & Mateus, Alok, Kevinho e Wesley Safadão. A venda de ingressos para o VillaMix Festival Lisboa será feita através do site: ...