Magazine Velório de Mr. Catra reúne ‘viúvas’ e termina com baile funk e cerveja A equipe que trabalhava com Catra organizou um “Baile do Negão”

O velório de Mr. Catra foi embalado com canções gospel e terminou com baile funk e cerveja, na noite dessa segunda-feira (10), no Centro do Rio de Janeiro. O corpo chegou por volta das 21h20, vindo de van de São Paulo, onde o funkeiro morreu por decorrência de um câncer gástrico. No início da noite, amigos se reuniram em volta do caixão para cantar músicas gospel...