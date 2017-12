Veja todas as informações do Réveillon 2018 no Serra Dourada com Chitãozinho e Xororó e Falamansa

A contagem regressiva para 2018 já começou! E neste ano, a festa da virada em Goiânia vai acontecer novamente no Estádio Serra Dourada na noite do dia 31 de dezembro e pelo começo da madrugada do dia 1º de janeiro. Entre as principais atrações estão a dupla Chitãozinho e Xororó, a banda Falamansa, e o locutor de rodeio, narrador e apresentador Cuiabano Lima.

Segundo expectativa da Goiás Turismo, são aguardadas entre 50 e 70 mil pessoas. A festa, que tem entrada gratuita, vai abrir os portões às 18h30. Às 20h, os primeiros artistas, Tayná Janaína e Brunno Moreno, sobem ao palco.

Em seguida, vêm os goianienses Pádua e Fernando Perillo, além de TomChris, goiano de Anicuns. Depois deles, às 21h40, é a vez da mineira Valéria Barros e seu sertanejo.

Já o headliner principal sobe ao palco às 22h30 com o show de Chitãozinho e Xororó. A contagem regressiva para o foguetório e a entrada de 2018 será feira por Cuiabano Lima, às 23h50.

A queima de fogos deve durar cerca de 20 minutos. A partir das 00h30, o forró do Falamansa é que vai animar a festança.

Então, prepare aquela roupa da sorte e curta a entrada do novo ano.

SERVIÇO

Evento: Réveillon 2018

Data: 31 de dezembro de 2017

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada

Horário: A partir das 20h, abertura dos portões às 18h30

Queima de fogos: À meia-noite, durante 20 minutos

Valor: Entrada franca