Veja os projetos que a Casa de Cultura Cavaleiro Jorge promove anualmente na Chapada dos Veadeiros

Encontro de Culturas

Em 2001, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge realizou o 1º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, com o propósito de reunir expressões culturais tradicionais do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e de outros Estados do Brasil, priorizando os grupos da região da Chapada: a catira e a curraleira, dos foliões de São João da Aliança; a sussa, dos Calungas do Vão do Moleque e do Vão de Almas; o lundu e o batuque, da Caçada da Rainha, de Colinas do Sul; e o congo, da comunidade de Niquelândia.

Aldeia Multiétnica e Vivências Indígenas

Espaço de integração cultural, a Aldeia Multiétnica, criada em 2007, promove a interatividade entre grupos indígenas de diferentes etnias e o público em geral. Em toda segunda quinzena de julho, na semana que antecede o Encontro de Culturas, o evento garante espaço de manifestação cultural. Questões relacionadas ao território e manutenção da cultura indígena ganham destaque.

Encontroteca

A Encontroteca é uma biblioteca virtual criada a partir do material audiovisual, textual e fotográfico, produzido desde 2001. A Casa de Cultura reuniu um cardápio misto de textos, fotografias, vídeos e áudios de diversas manifestações culturais espalhadas pelo Brasil, que já passaram pela festa no vilarejo de São Jorge. O visitante pode se servir em www.cavaleirodejorge.com.br.

Turma que Faz

O Turma Que Faz realiza um trabalho social por meio de atividades educativas, artísticas, culturais, esportivas e ambientais. Utilizam a arte e o meio ambiente como linguagem sensibilizadora e realizadora. O objetivo é desenvolver o capital humano nas crianças e adolescentes, a partir de experiências que promovam a autoestima, a comunicação e a expressão.