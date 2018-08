Magazine Veja os premiados do Festival Canta Cerrado 2018 Além de troféus, os três primeiros colocados em cada categoria receberam prêmios de até R$ 3 mil

Com um grande show da banda Mr. Gyn, no Teatro SESI, foi encerrada a edição 2018 do Festival Canta Cerrado 2018, realização do SESI em parceria com a TV Anhanguera. Foram premidos 12 candidatos nas categorias Interpretação e Composição. Oito trabalhadores das indústrias e 16 candidatos da comunidade concorreram às premiações em dinheiro e troféus oferecidos pelo SESI, q...