Veja os looks das celebridades no tapete vermelho do Oscar 2018

A 90ª edição do Oscar, premiação mais esperada de Hollywood, começou. E de cara surpreendeu quem esperava um repeteco, pelo menos no que tange os figurinos, do que houve em outros importantes eventos do cinema, como Globo de Ouro, Bafta e Grammy. Quando celebridades engajadas como Saoirse Ronan e Viola Davis desfilaram pelo tapete vermelho usando vestidos coloridos, muita gente deve ter ficado confusa, já que praticamente todas as atrizes estavam de preto nas ocasiões anteriores.

A cor que simbolizou o apoio ao Time’s Up seria substituída por um broche e a decisão, da própria organização do movimento, foi tomada para impedir que a premiação se transforme em um ato político. Mas até o momento nenhuma estrela chegou na cerimônia usando o objeto. Ao que tudo indica o tom de repúdio aos casos de assédio psicológico e sexual contra as mulheres, assim como a cobrança por equiparação salarial, respeito no ambiente de trabalho e reconhecimento no geral, deve ser usado apenas nos discursos que começam a qualquer momento.

Única mulher a concorrer na categoria Melhor Direção, com o longa Lady Bird - A Hora de Voar, a americana Greta Gerwig escolheu um vestido amarelo. Já a sua protagonista, Saoirse Ronan, confirmou a fama de estilosa e usou rosa claro, com cortes retos e simétricos. Ela já havia ocupado linhas e linhas dos sites especializados em moda quando apareceu, em janeiro passado, misturando um clássico Michael Kors com maquiagem no estilo gótica no tapete vermelho do Critics' Choice Awards. O broche do movimento TimesUP finalmente apareceu nos vestidos de Jane Fonda e Elizaneth Moss.

Dona de um estilo consistente, a australiana Margot Robbie, averdadeira tradução de femme fatale, surpreendeu em um vestido branco e sem decotes exagerados. Já Sally Hawinks, fã das cores e dos comprimentos mais comportados, resolveu abusar do brilho, assim como Allison Janney. A mãe do longa I, Tonya, que chamou atenção no SAG Awards com um vestido metalizado glam, hoje apareceu em um longo vermelho de tirar o fôlego.

Até lá, confira a lista dos vestidos mais bonitos, elegantes e ousados da noite: