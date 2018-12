Magazine Veja o top 10 dos vídeos que bombaram no YouTube em 2018 A lista foi elaborada com base nos números de visualizações dos vídeos, compartilhamentos, comentários e curtidas

O Google divulgou nesta quinta-feira (6) a lista dos vídeos que mais bombaram no YouTube em 2018. A lista é dividida entre aqueles que foram sensação no mundo e os que estouraram no Brasil. Em termos globais, estão vídeos da celeb Kylie Jenner, a mais nova das Kardashian; a treta Yanny x Laurel (lembra?); a série do Karate Kid. Aqui no Brasil, sucesso mesmo na pl...