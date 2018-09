Magazine Veja as principais atrações culturais da semana em Goiás Show sertanejo no Estádio Serra Dourada e Festival Canto da Primavera em Pirenópolis estão entre os destaques

Os fãs da música sertaneja têm muito o que comemorar esta semana. A principal atração na capital reúne grandes nomes do segmento em um só palco. Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Eduardo Costa, Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Edson & Hudson e Bruno & Marrone se apresentam no espetáculo Histórias – O Show do Século, sábado, no Estádio Serra Dourada....