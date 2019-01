Magazine Veja a reação de Yalitza Aparicio ao saber de indicação ao Oscar para melhor atriz “Roma” é seu primeiro trabalho na dramaturgia

Yalitza Aparicio, indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel no filme Roma, compartilhou nas redes sociais sua reação ao saber da indicação na última terça-feira, 22. No vídeo, ao ouvir seu nome entre as indicadas, a mexicana grita, se emociona e vai às lágrimas. Também concorrem ao prêmio Lady Gaga, Glenn Glose, Olivia Colman e Melissa McCarthy. "Muito fe...