Veja a programação dos cinemas de Goiânia

Pré-estreia

Uma Mulher Fantástica

(Una Mujer Fantástica) – Chile, Alemanha, Espanha, EUA, 2017. Direção de Sebastián Lelio. Com Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco. Drama, 1h44. Legendado.Marina é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total.

Lumière Bougainville 5,, às19h30 (somente sábado).

Estreias

It, a Coisa

(It) – EUA, 2017. DIreção de Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard. Suspense, 2h15. Legendado e dublado. Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o autointitulado Losers Club – o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do Losers Club acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

Buriti 5, dubl., às 16h15, 18h50 e 21h25 (hoje, sábado e domingo, extra às 13h40). Cineflix Aparecida 1, dubl., às 13h30 (até domingo), 19h e 21h45, e leg., às 16h15. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 21h10 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 15h45, 18h45 e 21h45 (sábado e domingo, extra às 12h45 – quarta somente às 15h45). Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h45, 18h45 e 21h45 (até domingo, extra às 12h30). Cinemark Passeio 5, às 14h50 e 20h30 (sábado, extra às 23h30). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h45, 17h45 e 20h45. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 15h45, 18h45 e 21h45. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h40, 17h30 e 20h20. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 21h. Kinoplex Goiânia 5, às 14h30, 16h40 e 18h50. Lumière Bougainville 4, dubl., às 16h10, e leg., às 13h30, 18h50 e 21h30. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 13h40, 16h15, 18h50 e 21h30. Lumière Portal Sul 1, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 15h10, 18h10 e 20h55.

Lino – Uma Aventura de Sete Vidas

Brasil, 2017. Direção de Rafael Ribas. Animação, 1h33. Lino trabalha como animador de festas, mas não aguenta mais ter de suportar todos os maus tratos feitos pelas crianças, que zombam dele por trabalhar com uma ridícula fantasia de gato gigante. Determinado a mudar sua vida, ele contrata os serviços de um feiticeiro, mas, inesperadamente, a magia acaba sendo um tiro no pé e Lino se transforma justamente em um felino enorme.

Buriti 1, às 17h50 (hoje, sábado e domingo, extra às 13h50), e 3D, às 15h50 e 19h45. Cineflix Aparecida 2, às 15h40 e 19h40, e 3D, às 13h40 (até domingo) e 17h40. Cinemark Flamboyant 3, às 14h15, 16h45 e 19h. Cinemark Passeio 7, 3D, às 13h45, 16h e 18h30 (sábado e domingo, extra às 11h30). Cinépolis Cerrado 6, às 15h15, e 3D, às 17h30 e 20h (hoje, sábado e domingo, extra às 13h15).

Polícia Federal– A Lei É para Todos

Brasil, 2017. Direção de Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado, Antonio Calloni, Flávia Alessandra. Drama, 1h47. Filme inspirado na Operação Lava-Jato, desde o início do processo até a condução coercitiva do ex-presidente Lula.

Buriti 2, às 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. Cine Ritz 2, às 14h30, 16h40, 18h50 e 21h. Cineflix Aparecida 4, às 14h30 (até domingo), 17h, 19h30 e 22h. Cinemark Flamboyant 1, às 13h40, 16h20, 19h15 e 21h50. Cinemark Flamboyant 8, às 15h15, 18h e 21h (sábado, extra às 23h30). Cinemark Passeio 3, às 13h50, 18h e 20h50 (até domingo, extra às 13h – sábado, extra às 23h20). Cinemark Passeio 6, às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Cinépolis Cerrado 1, às 15h30, 18h30 e 21h15. Cinépolis Cerrado 3, às 14h, 16h30, 19h30 e 22h30. Kinoplex Goiânia 2, às 16h10, 18h30 e 20h50 (até domingo, extra às 13h50). Kinoplex Goiânia 6, às 17h40 e 20h (até domingo, extra às 13h). Lumière Araguaia 1, às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. Lumière Banana 1, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Lumière Bougainville 1, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Lumière Portal Norte 1, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, às 16h, 19h e 21h20.

2:22 – Encontro Marcado

(2:22) – EUA, Austrália, 2017. Direção de Paul Currie. Com Teresa Palmer, Michiel Huisman, Sam Reid. Suspense, 1h38. Dublado. Dylan Branson é um homem que tem a sua vida permanentemente mudada quando uma série de eventos se repete exatamente no mesmo horário todos os dias, às 2h22 da tarde. Quando Dylan se apaixona por Sarah, uma jovem mulher que tem sua vida ameaçada pelos eventos ocorridos, ele deve resolver o mistério que o cerca para preservar o amor que a vida lhe ofereceu como uma segunda chance.

Lumière Araguaia 3,às 14h30, 16h40 e 21h.

Danado de Bom

Brasil, 2017. Direção de Deby Brennand. Documentário, 1h15. A vida, a obra e a trajetória de João Leocádio da Silva, mais conhecido como João Silva, um dos maiores letristas da história da música brasileira. Por intermédio de depoimentos de artistas e amigos, de alguns materiais de arquivo e da reconstituição do trajeto realizado por João Silva durante sua vida, este é um retrato aprofundado de um homem que compôs a letra de diversos sucessos e que chegou a ser declarado Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Lumière Bougainville 3, às 21h30. Lumière Bougainville 5, às 13h45.

Em cartaz

Como Nossos Pais

Brasil, 2017. Direção de Laís Bodanzky. Com Maria Ribeiro, Clarisse Abujamra, Paulo Vilhena. Drama, 1h42. Rosa, 38 anos, é uma mulher que se encontra em uma fase peculiar de sua vida, marcada por conflitos pessoais e geracionais: ao mesmo tempo em que precisa desenvolver sua habilidade como mãe de suas filhas, manter seus sonhos, seus objetivos profissionais e enfrentar as dificuldades do casamento, Rosa também continua sendo filha de sua mãe, Clarice, com quem possui uma relação cheia de conflitos.

Cinemark Flamboyant 2, às 14h (amanhã, às 13h50 e 16h30 (somente de segunda a quarta). Kinoplex Goiânia 6, às 15h20. Lumière Bougainville 3, às 14h50, 17h10 e 19h20.

Atômica

(Atomic Blonde) – EUA, 2017. Direção de David Leitch. Com Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella. Ação, 1h55. Legendado e dublado. Lorraine Broughton, uma agente disfarçada do MI6, é enviada para Berlim durante a Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista perdida de agentes duplos. Ao lado de David Percival, chefe da localidade, a assassina brutal usará todas as suas habilidades nesse confronto de espiões.

Buriti 1, dubl., às 21h45. Cine Ritz 1, dubl., às 19h10. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 16h50 e 21h30. Cinemark Flamboyant 2, leg., às 16h30 (até domingo) e 19h30 (sábado, extra às 22h30). Cinemark Passeio 7, dubl., às 21h. Cinépolis Cerrado 6, dubl., às 22h10. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 21h10. Lumière Araguaia 2, dubl., às 18h30 e 21h. Lumière Banana 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Lumière Bougainville 2, leg., às 19h15 e 21h30. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 17h05. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 14h20 e 18h40.

Dupla Explosiva

(The Hitman’s Bodyguard) – EUA, 2017. Direção de Patrick Hughes (II). Com Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman. Comédia de ação, 1h58. Legendado e dublado. O principal guarda-costas do mundo possui um novo cliente: um assassino de aluguel que precisa testemunhar na Corte Internacional de Justiça. Por anos, eles estavam em lados opostos de um tiro, mas agora eles estão presos juntos. Eles precisam colocar as diferenças de lado para chegarem ao julgamento a tempo.

Buriti 3, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h40. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 21h10 (exceto quarta). Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 19h. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 13h30 (de segunda a quarta, às 15h50). Lumière Portal Norte 3, dubl., às 19h15. Lumière Portal Sul 2, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30.

Emoji, o Filme

(The Emoji Movie) – EUA, 2017. Direção de Tony Leondis. Animação, 1h26. Dublado. Textópolis é a cidade onde os emojis favoritos dos usuários de smartphones vivem e trabalham. Lá, todos eles vivem em função de um sonho: serem usados nos textos dos humanos. Todos estão acostumados a ter somente uma expressão facial – com exceção de Gene, que nasceu com um bug em seu sistema, que o permite trocar de rosto por meio de um filtro especial. Determinado a se tornar um emoji normal como todos os outros, eles vai encarar uma jornada fantástica por intermédio dos aplicativos de celular mais populares dessa geração – e no meio do caminho, claro, fazer novos amigos.

Buriti 3,às 15h40, 17h35 e 19h30 (hoje, sábado e domingo, extra às 13h50). Cine Ritz 1, às 15h20 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 5, às 14h (até domingo) e 17h55, e 3D, às 15h55 e 19h55. Cinemark Flamboyant 4, 3D, às 14h40, 17h e 19h25 (na terça, somente às 14h40). Cinemark Flamboyant 5, às 13h50 e 16h15 (sexta, às 14h e 16h15). Cinemark Passeio 2, às 14h e 16h30. Cinemark Passeio 5, às 17h50 (até domingo, extra às 12h15). Cinépolis Cerrado 7, às 15h e 17h (hoje, sábado e domingo, extra às 13h). Kinoplex Goiânia 1, 3D, às 15h10, 17h10 e 19h10 (até domingo, extra às 13h10). Lumière Araguaia 2, às 14h20 e 16h20. Lumière Banana 5, às 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30. Lumière Bougainville 2, às 13h30, 15h25 e 17h20. Lumière Portal Norte 3, às 13h20 e 15h15. Lumière Portal Sul 4, às 13h50, 15h45, 17h40 e 19h35. Multicine Cidade Jardim 3, às 14h30, e 3D, às 16h50.

A Torre Negra

(The Dark Tower) – EUA, 2017. Direção de Nikolaj Arcel. Com Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV). Aventura, 1h35. Legendado e dublado. Um pistoleiro chamado Roland Deschain percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

Buriti 6, dubl., às 20h50. Cine Ritz 1, dubl., às 17h10. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 21h55. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 17h15, 20h e 22h15. Cinemark Passeio 1, dubl., às 12h45 (somente até domingo). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 17h15. Cinépolis Cerrado 7, dubl., às 2h130. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 16h (de segunda a quarta, às 18h20). Lumière Araguaia 5, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Banana 3, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Bougainville 5, leg., às 15h15 e 19h30 (exceto sábado). Lumière Portal Sul 3, dubl., às 16h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 16h50.

Bingo, o Rei das Manhãs

Brasil, 2017. Direção de Daniel Rezende. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal, Augusto Madeira. Drama, 1h51. Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Essa frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

Buriti 4,às 15h e 21h50.

João, o Maestro

Brasil, 2017. Direção de Mauro Lima. Com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes. Drama biográfico, 1h56. Quando criança, João Carlos Martins foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos, sua fama ganhou os noticiários e levou o músico à Europa e a outros países da América do Sul.Pianista de sucesso, na fase adulta, sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita. João tenta se restabelecer e, enquanto isso, apresenta-se em concertos para uma mão só. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda. João reinventa-se mais uma vez, como maestro.

Lumière Bougainville 5, às 17h10.

Annabelle 2 – A Criação do Mal

(Annabelle: Creation) – EUA, 2017. Direção de David F. Sandberg. Com Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson. Terror, 1h50. Legendado e dublado. Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

Buriti 4, dubl., às 17h20 e 19h35. Cine Ritz 1, dubl., às 21h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h20 (até domingo) e 19h10. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 22h10 (exceto terça). Cinemark Flamboyant 5, leg., às 18h30 e 21h30 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 14h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 15h15, 18h15 e 21h15 (sábado, extra às 23h50). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 14h30, 19h45 e 22h20. Kinoplex Goiânia 3, leg., às 20h40 (até domingo, extra às 18h20). Lumière Araguaia 4, dubl., às 14h20, 16h40 e 21h30. Lumière Banana 4, dubl., às 14h20, 16h40, 19h10 e 21h30. Lumière Bougainville 5, leg., às 21h30. Lumière Portal Norte 3, dubl., às 21h30. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 21h30. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 21h10.

Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), o Filme

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta, Tamara Taxman, Suely Franco, Otávio Müller, Mariana Ximenes. Família, 1h29. Os detetives são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua Kombi azul para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando os fundadores do clubinho são trazidos de volta para ajudar no caso.

Buriti 6,às 15h20 e 19h (hoje, sábado e domingo, extra às 17h10).

Diário de um Banana – Caindo na Estrada

(Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul) – EUA, 2017. Direção de David Bowers. Com Jason Ian Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott. Comédia, 2h22. Dublado. Greg convence sua família a embarcar numa viagem para ir ao aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado e as palhaçadas da família Heffley começam a acontecer.

Cinemark Flamboyant 2, às 11h50 (somente sábado e domingo). Cinemark Passeio 2, às 11h45 (somente até domingo).