Veja a lista dos vencedores do Oscar 2018

A cerimônia de entrega das estatuetas da 90ª edição do prêmio da Academia que aconteceu nesse domingo (4). Guillermo del Toro venceu o Oscar de melhor direção e filme por seu trabalho em A Forma da Água.

Esta é a quarta vez nos último cinco anos em que um diretor mexicano leva a estatueta. Alfonso Cuáron ganhou em 2014 por Gravidade, e Alejandro González Iñárritu foi o vencedor em 2015 (Birdman) e 2016 (O Regresso).

Confira a lista completa dos ganhadores do Oscar 2018:

Melhor Filme

"A forma da água"

Melhor Diretor

Guillermo del Toro ("A forma da água")

Melhor Ator

Gary Oldman ("O destino de uma nação")

Melhor Atriz

Frances McDormand ("Três anúncios para um crime")

Melhor Roteiro Adaptado

"Me chame pelo seu nome" (James Ivory)

Melhor Roteiro Original

"Corra!" (Jordan Peele)

Melhor Ator Coadjuvante

Sam Rockwell ("Três anúncios para um crime")

Melhor atriz coadjuvante

Allison Janney ("Eu, Tonya")

Melhor Filme em Língua Estrangeira

"Uma Mulher Fantástica" (Chile)

Melhor Design de Produção

“A forma da água"

Melhor Fotografia

“Blade Runner 2049” (Roger Deakins)

Melhor Figurino

"Trama Fantasma"

Melhor Canção

"Remember me" ("Viva - A vida é uma festa")

Melhor Edição

"Dunkirk"

Melhor Mixagem de Som

"Dunkirk"

Melhor Edição de Som

“Dunkirk”

Melhor Animação

"Viva: A vida é uma festa"

Melhor Curta de Animação

“Dear Basketball”

Melhor curta

"The silent child"

Melhor Trilha Sonora

"A forma da água"

Melhor documentário

"Ícaro"

Melhor documentário em curta-metragem

"Heaven is a traffic jam on the 405"

Melhor maquiagem e cabelo

"O destino de uma nação"

Melhores efeitos visuais

"Blade Runner 2049"