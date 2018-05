Magazine Vegetarianismo pode ser questão de gosto

“Minha relação com o vegetarianismo é mais degustativo do que ideológico.” A afirmação pode até assustar quem foi criado “na cultura carnívora” de Goiás, um dos Estados mais representativos na pecuária nacional, mas o administrador Marco Aurélio Chagas, 51 anos, não se importa. Há 36 anos ele não come carne, garante que teve uma melhora notória na qualidade de vid...