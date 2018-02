Vasos e floreiras são opções para quem sempre muda a organização do jardim, quintal ou sacada

O verde sempre esteve na vida de Siomar de Moura, 51 anos. Nascida em Rialma, interior de Goiás, herdou o gosto da mãe por flores e, assim que pode, construiu o próprio jardim. “É uma missão eterna. Eu mudo as plantas de lugar e vou acrescentando espécies que ganho ou pelas quais me interesso com o tempo. O jardim nunca está pronto”, brinca. Na casa onde mora, na Vila Brasília, os pés de caqui, jabuticaba e macadâmia dividem espaço com roseiras, orquídeas e pequenos coqueiros. Os mais novos xodós da pedagoga são as suculentas, que ela cultiva, há três anos, em xícaras, bules e bacias. As plantas enfeitam as pilastras de sustentação da casa e ocupam vasos e floreiras, que podem circular pelo quintal.

Os recipientes, geralmente feitos de madeira, ferro, plástico, barro ou cerâmica, são muito usados em apartamentos, devido às metragens tímidas dos imóveis, mas têm espaço cativo na vida de quem não pode plantar diretamente na terra ou de quem está sempre mudando a organização do jardim. Assim, a varanda não precisa ser generosa e também não é problema se o cantinho escolhido para receber a floreira estiver do lado mais ensolarado da sacada. O paisagista Marcelo Bellotto explica que o segredo para que plantas cresçam com vigor é a preparação da terra.

A dica do especialista é cobrir o vaso com uma camada de argila expandida ou outro material drenante e, em seguida, aplicar um pedaço de manta geotêxtil com filtro e uma combinação de substrato, matéria orgânica e turfa. Ele garante que, apesar de parecer difícil, toda floricultura ou loja de jardim trabalha com os materiais. Além disso, geralmente, esses locais prestam uma espécie de assessoria para quem está começando a cultivar. “É importante ficar atento às espécies, escolhendo sempre aquelas cujo local de origem mais combine com as condições em que estarão na sua casa.”

Miscelânea de espécies

Quando trocou o apartamento pela casa que era dos pais, em 2012, Esther Siqueira, 58 anos, se tornou responsável por uma parte da memória da família. A mangueira e a jabuticabeira que sombreiam o quintal foram plantadas pela mãe, já falecida. Assim que se mudou, e com a ajuda de um profissional, a biomédica fez um projeto paisagístico, aumentou consideravelmente a diversidade de espécies e deu novas cores e cheiros ao lugar. “Tenho um pé de maracujá e um de dama-da-noite, que perfuma a casa inteira”, conta. Os vasos, grandes em tamanho e importância para Esther, são de barro e foram comprados na intenção de dar ao jardim um aspecto rústico e colonial. Já nas floreiras de chão, e em formato de L, ela cultiva jasmins – que também são uma herança da mãe.