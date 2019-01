Magazine Vanderson é desclassificado do “BBB 19”

O participante Vanderson (foto), do Big Brother Brasil 19, foi desclassificado do reality show ontem, após ser intimado para depor na delegacia do Rio. De acordo com a rede Globo, a delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, esteve na manhã de ontem nos estúdios da emissora.No local, ela intimou o biólogo e coordenador educacional ...