“Vamos planejar um 2018 melhor ainda”, diz Maiara, da dupla com Maraisa

Maiara, da dupla com Maraisa

Como foi o ano de 2017 de Maiara & Maraisa?

Foi um ano maravilhoso e de muita conquista, tocamos em vários lugares que não tínhamos passado ainda e em lugares que sempre almejamos na carreira e fizemos duas turnês internacionais. Foi um ano de amadurecimento e vamos planejar um 2018 melhor ainda.

Em agosto de 2017 vocês fizeram shows nos EUA. Vocês pensam em uma carreira internacional?

A carreira internacional não é uma coisa que passa na nossa cabeça nesse momento. A gente foca nosso trabalho hoje no Brasil. É claro que vamos continuar visitando nossos fãs em outros países. Enfim, quem sabe no futuro a gente possa amadurecer essa ideia de fazer uma carreira fora.

Em entrevista, Anitta deixou escapar que fará uma parceria com vocês. Já tem alguma coisa em andamento?

A gente tem uma amizade muito grande com a Anitta e gostaria de selar isso em uma parceria, mas por enquanto estamos com os nossos projetos e ela com os dela. Já conversamos, estamos amadurecendo a ideia, mas não tem nada preparado. Pode ser que este ano isso seja concretizado.

O ano de 2016 foi das mulheres no sertanejo. O de 2017 da afirmação do movimento batizado de “feminejo”. Como será 2018?

Vai ficar quem acredita e quem faz por amor. Tem muita gente que vê o movimento “feminejo” como um oportunismo, mas vai ficar quem ama o que faz porque o povo não é bobo.