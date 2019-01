Magazine 'Vamo Pular!': Sandy & Junior devem fazer shows para comemorar 30 anos de carreira Os irmãos teriam sido orientados a manter o silêncio sobre o projeto

Ainda não há informações confirmadas nos canais oficiais da dupla, mas o jornal Extra, do Rio, informa que Sandy e Junior planejam pelo menos um show de comemoração de 30 anos da primeira aparição na TV. Uma apresentação deve ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo, no segundo semestre. Segundo o jornal, os irmãos foram orientados a manter o silêncio em um plano...