Valter Mustafé apresenta repertório de blues no Teatro Sesc

O cantor Valter Mustafé faz o show autoral MPBlues nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O repertório é baseado principalmente nos dois últimos trabalhos autorais do artista, o DVD Ao Vivo e o CD Musidesencadeandosom. Para essa apresentação, Mustafé conta com banda formada pelos músicos Moka Nascimento (bateria), Moisés Feitosa (baixo), Emídio Queiroz (guitarra e violão) e Genysson Ponce (teclados).

Ao longo do show, o artista também faz um apanhado de 35 anos de sua carreira. Mustafé vai contar ainda com as participações especiais de Jade Mustafé , sua filha, cantora e compositora, e do grupo MustaSamba (formado por Elson Araújo, Pompílio Machado e Carlão Ferruth). Entre as composições destacadas estão Ponto de Fuga, Tão Blue, Cidade Vazia, Se Eu Fosse Negro, Vira Lata Blues e Canção Urbana, entre outras.

Aos 59 anos, Valter Mustafé prefere não ser classificado somente com um músico regional. Para ele, sua música é uma mistura de várias influências, entre diversos ritmos regionalistas de diversas partes do País, como a catira, característica do Centro-Oeste, e outros sons. “Tem de tudo um pouco, como MPB, samba, blues e jazz. Sintetizo tudo que passou por mim durante esse tempo todo. É um mosaico”, define.

SERVIÇO

Show: Valter Mustafé

Data: Sexta-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Centro)

Ingresso: R$ 8 (comerciários e dependentes), R$ 10 (conveniados) e R$ 22 (inteira)

Informações: 3933-1714