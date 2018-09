Magazine Vai viajar para fora? Saiba quais bebidas comprar e como economizar no exterior ou no free shop Uma das dicas é ficar atento às promoções estilo 2 por 1

Se você está de viagem marcada para o exterior, vale a pena trazer uma "garrafinha", mesmo com o dólar ultrapassando a casa dos R$ 4,00. Confira abaixo dicas do que comprar no exterior ou no free shop. Quais bebidas comprar no free shop No free shop, eu ficaria atento às promoções estilo 2 por 1 – principalmente envolvendo gins e bourbons. São bebidas mu...