Magazine Vai na fé! igrejas evangélicas renovam estética de templos Confundidas com boates, igrejas utilizam linguagem que inclui gírias descoladas para atrair os fiéis mais jovens

Um dos aplicativos mais populares de paquera da atualidade, o Tinder - quem diria - virou nome de culto de igreja evangélica. Quem passou pela Avenida 85, no Setor Marista, em Goiânia, na noite do sábado, dia 2, pode até ter confundido o movimento com o que normalmente ocorre na porta de um show ou uma balada. Do lado de fora, fila com gente jovem e animada pa...