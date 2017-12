Vai encarar? Burger King lança sundae de bacon

A rede de fast-food Burger King lançou uma novidade que vai te deixar com água na boca - ou com os cabelos em pé: sundae de bacon.

É isso mesmo que você está pensando: em meio ao sorvete cremoso e à calda de chocolate, gordurosos pedacinhos de carne suína frita! A rede define o novo prato como "descolado, prafrentex e diferentão".

Apesar de ser a primeira vez do prato no Brasil, em 2012 a rede chegou a lançar uma sobremesa parecida fora do País. Aqueles que tiverem interesse na novidade deve se apressar, uma vez que a edição é limitada e ficará disponível em todos os restaurantes da rede no Brasil.

Esta não é a primeira vez que a rede tem uma inovação do tipo. Em dezembro de 2016, a empresa lançou as Chocofritas Ovomaltine, uma porção coberta com calda de flocos crocantes de Ovomaltine.