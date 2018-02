Vaca Brava recebe espetáculo da Cia. Oops!..

A Cia. Teatral Oops!.. continua com apresentações de seu projeto de circulação de espetáculos neste sábado, às 10 horas, com a obra Dasamor, no Parque Vaca Brava. Com entrada gratuita e censura livre, a história conta a vida do jovem Cândido, que se apaixona à primeira vista por Anita. Anita, porém, se vê impelida a abandoná-lo em busca de conhecer a si mesma e ao mundo.

Cândido não poderá fazer para impedir a partida da amada. A Cia. Oops!.. está em atividade desde o ano 2000, partindo de três eixos principais que nortearam a pesquisa de linguagem do grupo: clown, contemporâneo e rua. Durante esses 18 anos, o grupo realizou diversas montagens de espetáculos e oficinas, que já percorreram várias regiões do Brasil e também outros países. Atualmente a companhia possui oito montagens em repertório e diferentes ações formativas. Av. T-10, Setor Bueno. Informações: 4141-0500.