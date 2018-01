Vídeo: Marília Mendonça surpreende cantor de rua e ‘rouba’ microfone para dar ‘palhinha’

Era para ontem (22) ter sido apenas mais uma segunda-feira comum na vida do cantor Rafhael Rangel, que se apresenta no semáforo da Avenida PL2, próximo ao condomínio Alphaville, em Goiânia, todos os dias. Mas eis que o destino resolveu mexer alguns “pauzinhos” e Rafhael foi surpreendido por uma plateia mais que especial: em um dos carros parados no semáforo estava a sertaneja Marília Mendonça, que surpreendeu Rafhael e “roubou” o microfone para dar uma “palhinha”.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado no Instagram do cantor de rua. Emocionado, ele disse que Marília era a artista preferida dele. “Tô muito emocionado, meu Deus!”, disse o cantor, sem conter as lágrimas.

Antes que o sinal abrisse e Marília seguisse viagem, a sertaneja ainda contribuiu com a apresentação do cantor, dando uma boa quantia em dinheiro.

Assista: