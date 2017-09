Vídeo com suposto acidente aéreo com o cantor Leonardo circula nas redes sociais; veja imagens

Um vídeo com um suposto acidente aéreo envolvendo o cantor Leonardo está circulando em grupos de um aplicativo de conversas. Nas imagens, a aeronave está quase submersa, somente partes das asas estão fora da água.

Na sequência, vários banhistas que estão na praia em Maceió vão em direção ao local onde a aeronave caiu e um homem muito parecido com o cantor Leonardo recebe os primeiros socorros. A vítima olha para a pessoa que está filmando e faz um sinal de que está tudo bem.

A reportagem entrou em contato com Ede Cury, assessora do cantor. Ela informou que Leonardo está bem e hospedado em um hotel em Porto Alegre (RS). “Graças a Deus não procede. Falei com o Leonardo agora, ele está no hotel. Nem decolou. Só vai decolar mais tarde. Lamentamos pela família que estava neste voo”, afirmou Ede.