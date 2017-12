Vício em selfie é uma desordem mental e teste ajuda a detectar quem precisa de ajuda; veja

O termo “Selfitis” apareceu em 2014 como parte de artigos publicados pela Associação Psiquiátrica Americana para classificar uma desordem mental ligada à obsessão em tirar selfies. As informações são do Daily Mail.

Após as publicações, estudiosos da Nottingham Trent University, na Inglaterra, e da Thiagarajar School of Management, na Índia, investigaram se havia alguma verdade no fenômeno e concluíram que: sim, ele existe. Por causa disso, foram realizados testes com 400 voluntários e definidas três categorias: "limite", "aguda" e "crônica". Os resultados foram publicados no International Journal of Mental Health and Addiction.

Os selfitis da categoria “limite” são quando as pessoas tiram selfies pelo menos três vezes por dia, mas não as publicam nas mídias sociais.

Alguém é classificado como “agudo” se o número de fotos tiradas por dia são realmente postadas on-line.

Você entra na categoria “crônico” se sentir um desejo incontrolável de tirar fotos suas, publicando-as no Facebook e no Instagram mais de seis vezes ao dia.

Faça o teste abaixo e veja onde você se encaixa na escala de "selfitis":