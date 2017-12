Uva-passa assume papel principal na ceia de Natal

É quase um Fla-Flu ou, para politizar o termo, um coxinha versus mortadela. A comoção e as paixões, de ambos os lados, são tão intensas que o debate esquenta as redes sociais em dezembro. A pergunta já é um clássico do Natal: comida com ou sem uva-passa? A tradicional frutinha desidratada, elogiada por nutricionistas, ameaça a harmonia das família, em especial nas festas de fim de ano, quando assume o lugar de protagonista. Ela está nos pratos quentes, saladas, sobremesas, bolos e pães e até polvilhada em cima da mesa como elemento de decoração.

Não há panetone, peru ou chester que fique imune à fruta seca. Alguns amam, outros odeiam. É tanta uva-passa por aí que a vida de quem não gosta fica realmente difícil nesta época do ano. “Não como de jeito nenhum. Tiro uma por uma da comida. Vira um tormento quando está em todos os pratos da ceia. As pessoas terminam a sobremesa enquanto ainda estou no salpicão tentando me livrar delas”, conta a publicitária Bruna Kethelyn Cândida Venâncio, de 30 anos, que abomina a frutinha. Ela explica que desde pequena o paladar nunca aprovou frutas cristalizadas, em especial aquelas que “estragavam” o panetone.

Bruna não está sozinha em sua batalha. Na internet, memes divertidos refletem bem o sofrimento de quem não gosta da fruta com frases como: “Uva-passa no arroz... como aparecem? Para que servem? Como evitar esse desastre?”, “O Natal estava indo tão bem até aparecer uva-passa na comida”, e “Conheço pessoas tão ruins que desconfio que elas são recheadas de uva-passa”. Tem quem se revolte tanto que vai xingar muito no Twitter com hashtags divertidas como #naoauvapassa.

O tom é sempre de humor, mas Bruna diz desconfiar muito de quem gosta do ingrediente. “Acho que se as pessoas gostassem mesmo, comeriam uva-passa durante o ano inteiro e não apenas no Natal, não é?”, questiona. Defensora ferrenha da frutinha estrela da ceia de Natal, a escrivã de polícia e confeiteira Yluska Francielly Gomes de Oliveira Spencieri, de 40 anos, busca na memória afetiva as razões para gostar do sabor da uva-passa. “Eu amo. Primeiro porque é a cara do Natal. Depois, por lembrar do meu pai. Quando era criança, ele comprava muita uva-passa nessa época do ano para a família. Então toda vez que como, sinto um pouco daquela alegria da infância”, explica.

Confeiteira de mão cheia - especializada em doces, tortas e panetones trufados - Yluska explica que o ingrediente tem lugar cativo em sua despensa durante todo o ano. É famoso o sanduíche califórnia feito por ela que leva abacaxi e uva-passa na receita. Das três filhas, apenas uma, a Manuella, de 9 anos, não gosta do ingrediente. “Aí não tem jeito. Tenho que fazer versão dos pratos com e sem uva-passa”, conta Yluska, que elogia o ingrediente pelas qualidades nutricionais.