Magazine Uso incorreto ou alongado das lentes de contato pode provocar danos à visão Utilização dos produtos exige cuidados para evitar complicações como úlceras de córnea, alergias, inflamações e inchaço corneano

Conforto, estética e praticidade foram os fatores que levaram Andressa Vasconcelos, 20 anos, a usar lentes de contato. Desde a infância ela sofre com problemas de visão, mas nunca se acostumou com óculos. A armação até chegou a fazer parte da rotina da estudante quando ela ainda era criança devido à indicação médica de que as lentes sejam usada apenas após os...