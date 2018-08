Magazine Uso excessivo de Whatsapp aumenta risco de mialgia, tendinite e até artrite Adolescentes e adultos jovens que usam celular como ferramenta de trabalho são os que mais sofrem com o problema

Sabe aquela dor que você sente quando digita rapidamente uma mensagem no celular? O pulso e o polegar começam a latejar e passa pela cabeça: "Acho que estou carregando muito peso". Atenção, você pode estar fazendo um uso exagerado do celular. No Brasil, foram registrados 235,7 milhões de aparelhos até fevereiro deste ano. De acordo com dados da Agência Nacion...