Magazine Unhas multicoloridas estão de volta Moda que fez sucesso na década de 1990, uma unha de cada cor reaparece nas mãos de fashionistas e celebridades

Basta uma passeada rápida pelo Instagram para notar nas unhas de fashionistas e celebridades a nova tendência. Depois dos esmaltes metalizados, da francesinha invertida e dos adesivos e tatuagens temporárias, a moda agora é pintar cada unha de uma cor, respeitando, ou não, a mesma paleta pigmentar. A ideia é ir além do estilo “filha única”, no qual somente as unhas do...