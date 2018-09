Magazine Unesco vai ajudar na remoção de escombros do Museu Nacional Técnicos chegam ao Brasil na próxima terça-feira (11)

O Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, começa a receber nesta segunda-feira (10) tapumes em seu entorno para que sejam iniciadas as obras de contenção e outros procedimentos para manter a estrutura do palácio segura. Há uma semana, o prédio foi atingido por um incêndio de grandes proporções que destruiu a maior parte de seu acervo de 20 milhõe...