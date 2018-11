Magazine Uma vida dedicada às panelas

Há quase três décadas, a cozinheira Cristina Morena, 42 anos, coloca a mão na massa. Ainda menina, ninguém precisou mandá-la observar como os adultos fritavam, refogavam ou assavam os alimentos. “Aquilo me fascinava. Toda a preparação e depois o sabor. Porém, mais do que provar eu descobri que adorava ver as pessoas comendo”, lembra. Criada em uma chácara e acostumada c...