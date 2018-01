Uma sociedade hipócrita

Na novela Vale Tudo, questões sociais eram abordadas sem anestesia. O folhetim escancarou como os pobres são tratados no Brasil pela parcela mais rica da população: com desprezo, violência, humilhação, ironia. O complexo de superioridade dos endinheirados era enfatizado por falas de personagens como as da megera Odete Roitman, naquele que foi o grande papel da atriz Beatriz Segall. Milionária que vivia na Europa, ela retorna ao Brasil e detona o que vê. “Essa terra não tem jeito, esse povo não trabalha. Esse povo é preguiçoso, só se fala em crise nesse País. Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo”, disparava ela, num misto de racismo e elitismo.

O preconceito racial era revelado na maneira como um jovem negro era tratado. O personagem foi interpretado por Fernando Almeida, que em 2004 foi assassinado no Rio de Janeiro. Um jornalista veterano, vivido pelo ator Cláudio Corrêa e Castro, era o retrato da discriminação que profissionais mais velhos sofriam em seus campos de trabalho. Um casal lésbico, encarnado pelas atrizes Cristina Prochaska e Lala Deheinzelin, era alvo da homofobia reinante na sociedade. Hipocrisias e agressões que se mantêm trinta anos depois. Vale Tudo estreou três dias depois da celebração do centenário da abolição da escravatura. E mostrou que ainda não podíamos festejar. E não podemos ainda hoje.