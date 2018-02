Uma série de acertos

O mérito de fazer de O Bebê de Rosemary uma obra perene começa com o próprio diretor Roman Polanski, arquiteto de todo o projeto. Logo após o lançamento em 1967 do livro de mesmo nome, de Ira Levin, Polanski percebeu ali uma história e tanto para levar à telona. E ele mesmo se incumbiu de escrever o roteiro adaptado, ganhando uma indicação ao Oscar de 1969 pelo trabalho. Dono de pleno domínio do set, o diretor conseguiu transferir para o cinema toda a opressão sofrida pela protagonista e dar verossimilhança arrepiante à seita satânica que alicia o jovem casal vivido por Mia Farrow e John Cassavetes para gerar o filho do capeta.

A escalação dessa dupla também mostrou-se perfeita. Mia Farrow, então com 23 anos, teve em O Bebê de Rosemary seu primeiro papel de grande destaque em Hollywood. Filha do diretor John Farrow e da beldade Maureen O´Sullivan (mais conhecida como a Jane dos filmes de Tarzan nos anos 1930), Mia aceitou tesourar os belos cabelos loiros e adotar o look Joãozinho para viver a aturdida mãe do pimpolho de Satanás. A composição, em junção com a palidez quase cadavérica que a personagem vai adquirindo à medida que a sombra do Mal recai sobre sua vida, dão à pobre Rosemary de Farrow o ar perfeito de vítima de uma força descomunal que destrói sua existência.

John Cassavetes, por sua vez, encontra o tom correto com seu ambicioso e inescrupuloso Guy Woodhouse, um ator fracassado que se embevece com as vantagens obtidas por meio de um casal de idosos de quem se tornam vizinhos ao se mudarem para um novo apartamento em Nova York. Estes velhinhos endiabrados são interpretados por Sidney Blackmer e Ruth Gordon, que faturou o Oscar de atriz coadjuvante pela atuação. As roupas coloridas, a maquiagem carregada e um autoritarismo que exala dos poros fazem dessa personagem uma atração à parte e rompem com o estereótipo de um filme de terror necessariamente sombrio em suas lentes. Outro gol de Polanski.

O Bebê de Rosemary, mesmo contando uma história tão sombria, é aflitivamente claro. A luz espalha-se por todos os lados, aumentando a estranheza e, com ela, a sensação de que algo terrível pode acontecer a qualquer instante. A trilha sonora soturna do compositor polonês Krysztof Komeda choca-se com o sol que entra pelas janelas do apartamento, pelo filtro claro com que os atores são focados, com elementos coloridos no cenário e em certos figurinos.