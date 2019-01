Magazine Uma rota para o turismo

Mais do que colocar os vagões nos trilhos, o projeto do Consórcio Intermunicipal de Cultura e Turismo da Região da Estrada de Ferro quer colocar as cidades que margeiam a ferrovia na rota turística do Estado. Pires do Rio, por exemplo, além do Museu Ferroviário, da Cachoeira do Maratá e da Velha Usina do Salto, abriga uma das sete estações ferroviárias restauradas pelo Iphan...