Magazine Uma questão cultural

“Antigamente, a leitura era considerada um castigo. Quando o filho fazia alguma coisa errada, os pais colocavam os meninos sentados para ler. O engraçado é que ninguém mandava assistir um filme com pipoca”, lembra Lêda Selma de Alencar, presidente da Academia Goiana de Letras (AGL), sobre as quedas recorrentes nos índices de pessoas que compram livro no Brasil. Segun...