Magazine “Uma Quase Dupla” será exibido no projeto CineMaterna A trama é protagonizada por Tatá Werneck e Cauã Reymond

A comédia brasileira Uma Quase Dupla é o filme desta semana em sessão de cinema para mamães e bebês no projeto CineMaterna, no Cinemark do Flamboyant. A sessão está marcada para 14h10, com mesmo preço praticado nas demais sessões da rede. Na trama, Tatá Werneck dá vida a Keyla, uma investigadora do Rio de Janeiro, enviada à tranquila Joinlândia para cuidar de assass...