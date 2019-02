Magazine Uma Aventura Lego 2 estreia com inspiração em Mad Max

O mundo pós-apocalíptico, inspirado em Mad Max, é o cenário da animação Uma Aventura Lego 2, dirigida por Mike Mitchell, que dirigiu o primeiro Trolls. O filme tentará repetir o sucesso nas bilheterias do primeiro filme lançado em 2014. Cinco anos após os eventos narrados no primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalip...