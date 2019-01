Magazine Um universo de possibilidades

Se engana quem pensa que o boom do beauté coreano foi estimulado pelo ritual K-beauty. A fama começou quando a asiática Dr.Jart+ inventou o BB Cream, em meados de 2006. O produto, que hidrata, uniformiza e protege a pele, foi uma revolução na forma da brasileira se maquiar e serviu para abrir as portas do País ao modo oriental de cuidar da pele. A evolução representou...