Magazine Um sucesso chamado “It - A Coisa”

O Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, deve aquecer ainda mais os lançamentos de filmes de terror de 2018. Todo mundo na esperança de repetir o sucesso de It - A Coisa, lançado no ano passado e que tem sequência confirmada para 2019. It - A Coisa, Capítulo 2 trará novamente o Palhaço Dançarino como protagonista. O filme mostra o que aconteceu vinte anos a...