Magazine Um punhadinho de amor

O número não intimida os apaixonados por animais, mas o grupo de oito cães que dividia a casa com Anna Karoline Santos, 16 anos, fazia a estudante torcer o nariz. Até o final do ano passado, ela morava com a avó, uma verdadeira mãe de cachorros, e precisava conviver com o “jeito meloso” da patrulha canina. “Eles viviam atrás de mim, grudados nas minhas pernas, querend...