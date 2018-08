Magazine Um produto para cada tipo de pele A dermatologista Maria Lígia Mendonça destaca a importância de se identificar o tipo da pele antes de comprar qualquer produto de higiene ou beleza. “O que funciona para a amiga ou para aquela influencer que você adora, pode não ter o mesmo resultado na sua pele”, alerta. Para quem não abre mão da maquiagem, ela explica que o sabonete não é sinônimo de limpeza. “Nesses casos, é fundamental que a pessoa faça uso de um demaquilante, uma solução micelar ou mesmo um tônico. Eles retiram a maquiagem e preparam a pele para o sabão”, ensina. Confira os produtos mais indicados para cada pessoa:

Seca Quem sofre com a textura áspera da pele, precisa ter sabonetes hidratantes como melhores amigos, já que esse tipo tem deficiência em produzir gordura de boa qualidade para formar uma membrana hidrolipídica. Produtos com bepantenol e glicerina, além daqueles feitos com óleos e manteigas, são as melhores opções. Oleosa Por conta do clima t...