Um presente para o organismo

Quem não gosta de uva-passa, costuma dizer que há um “modismo” de se colocar o ingrediente em tudo quando o Natal se aproxima. A verdade é que a fruta seca existe antes mesmo do nascimento do aniversariante do dia 25 de dezembro. Fenícios e egípcios já secavam as uvas ao Sol alguns séculos antes de Cristo para melhor conservar a fruta. Na Roma Antiga, a popularidade da fruta desidratada era tão grande que era dada como presente nas celebrações.

Entre os nutricionistas, há o consenso de que o alimento faz bem ao organismo. Consumir uva-passa é laxativo, fortalece o sistema imunológico, combate infecções e protege o corpo de doenças cardiovasculares. “Ela possui vitaminas do complexo A, B, cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, potássio, zinco e resveratrol, polifenol que age como anti-inflamatório”, explica a nutricionista Carol Siqueira Campos, que ressalta o fato de a uva-passa conter os mesmos nutrientes da uva tradicional só que mais concentrados.

Para a nutricionista Natália Magalhães, é natural que apesar de todos os benefícios nutricionais comprovados da uva-passa, ela ainda cause polêmica. “Acredito que seja uma questão de gosto mesmo. Eu, particularmente, adoro a combinação de uva-passa em preparações tanto doces quanto salgadas”, explica. Ela ensina que a versão desidratada da uva acaba sendo mais concentrada em nutrientes, fibras e compostos bioativos, e ainda, possuem um prazo de validade maior. Por outro lado, os valores calóricos também são maiores quando equiparadas por peso.

“Muitas vezes exageramos nas quantidades consumidas sem conhecer o real valor calórico que estamos consumindo. Este ‘açúcar’ natural da fruta não é prejudicial, desde que ingerido com moderação, assim como qualquer alimento”, explica. Sofrendo bullying ou não, fato é que a uva-passa por mais um Natal vai reinar absoluta na mesa. Para quem não gosta, o consolo é saber que no resto do ano ela volta a ocupar seu papel de coadjuvante.