Magazine Um passeio cultural Brasil conta com museus incríveis que devem ser visitados por aqueles que querem conhecer melhor a nossa história e produção artística

A alta do dólar e outros fatores têm levado muitos viajantes brasileiros a darem prioridade para destinos nacionais. O recente incêndio ocorrido no Museu Nacional do Rio, que destruiu praticamente todo o seu valioso acervo, não deve ser visto como empecilho para desistir de visitar outros museus. Pelo contrário, já que Brasil afora há espaços incríveis que dev...