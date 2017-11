Um novo sanduba

Patricia Miotto, gastrônoma, professora e chef de cozinha:

Hambúrguer de costela, vegano, de frango, foie gras... espera foie gras em um sanduíche? Sim. Com a proposta de gourmetizar o mercado, até uma das principais iguarias francesas está entre duas fatias de pão. Mas as mudanças também atingiram o bolso, tanto das cozinhas quanto do consumidor. As porções de carne geralmente pesam entre 180 a 220 gramas. Os acompanhamentos não ficam restritos a bacon e salada, sendo substituídos por queijos mais nobres - como ementhal, gruyere, gorgonzola - maionese, molhos temperados, mostarda importada entre outros.

Há locais especializados em criar blends diferentes e molhos que realçam o sabor de cada carne. Outros que investem na ambientação, com churrasqueiras em lugares inusitados, onde o foco principal é o sanduíche. Até mesmo as grandes redes de fast food se adaptaram a essa nova tendência lançando produtos diferenciados com carnes defumadas, cogumelos e molhos especiais. As casas estão se aprimorando, mesmo admitindo que os famosos “pit dogs” goianos ainda são uma paixão de quem mora aqui e não abre mão do prazer de encerrar a noite comendo um sanduba com amigos. Tradicional ou gourmet o certo é que muitas novidades estão surgindo nesse cenário, com cada vez mais qualidade e sabor.