Magazine Um mico no Nobel

Pela primeira vez em 69 anos, a Academia Sueca não concedeu o Prêmio Nobel de Literatura em sua edição 2018. E o motivo não poderia ser pior. O fotógrafo francês Jean-Claude Arnault, marido de uma das integrantes do júri, foi acusado por colegas da esposa, também ligadas à concessão do prêmio mais importante da literatura mundial, de agressão sexual. Isso fez com que s...