Um doce bárbaro

Foi durante a ocupação da Península Ibérica pelos árabes – na época, denominados pelos europeus de bárbaros – que a tradição do alfenim se consolidou em Portugal. O método de fazer doces a partir de caldas de açúcar derretidos e depois transformados em massas com textura de bala chegou ao Brasil com os colonizadores e foi sendo aprimorado por aqui, tornando-se uma pequena delícia apreciada em várias regiões do País. As esculturas ganharam modelos que faziam alusão a nossas festas populares e religiosas, aos animais mais comuns em fazendas e a símbolos que tivessem forte significado para comunidades do interior.

O alfenim – cujo nome deriva da palavra árabe al-fenid, que significa o que é alvo – tem como um de suas características o fato de ser branco como o polvilho que é usado na ato de esculpir as figuras fabricadas com a massa, a goma de consistência elástica. No Brasil, os primeiros a fazerem com constância os alfenins foram os nordestinos, muito em razão da cultura da cana-de-açúcar, forte na região, que fornecia o melado necessário para a produção do doce. Em seu livro Açúcar, o sociólogo Gilberto Freyre traz ilustrações desta pequena obra de arte, mistura de devoção religiosa e boa mesa que se esgueirou pelo interior brasileiro, mas que hoje possui poucos artesãos que ainda a lapidam.