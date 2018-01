Um Brasil tão diferente e tão igual

“Dormimos com Tancredo. Acordamos com Sarney.” Esta frase foi muito ouvida nos inacreditáveis anos 1980, em que o impossível parecia ser o mais provável. O Brasil vivia uma bipolaridade, alternando momentos de grandes esperanças e descomunais decepções. O povo foi para a rua pedir Diretas Já, mas a Emenda Dante de Oliveira, que propunha o retorno do voto direto para eleição presidencial, foi derrubada no Congresso em 1984. Forças políticas se uniram para eleger Tancredo Neves, mas ele passou mal na véspera da posse e quem subiu a rampa do Planalto foi José Sarney, que acabara de sair do partido da ditadura militar. E fez um governo cheio de ilusões perdidas.

Quando Vale Tudo estreou em 1988, o Brasil já estava escaldado. O Plano Cruzado, que prometera exterminar a hiperinflação e criara a ideia de que todo cidadão poderia fiscalizar preços controlados dos supermercados, mostrara-se um mero estelionato eleitoral. Outros planos econômicos mágicos vieram, todos fracassados. A novela revelou esse sobe e desce, em que viver no Brasil tornou-se uma missão quase impossível. Instabilidade política, custo de vida nas alturas, ausência de oportunidades e uma concentração de renda pornográfica. Era assim o Brasil dos anos 1980, a década perdida, o momento em que caímos em uma realidade azeda, feia, amarga.

Trinta anos depois, Vale Tudo caberia como uma luva em um País que mudou, mas não tanto quanto poderíamos esperar. Governo desgastado, crise econômica, perspectivas sombrias. O Brasil de Sarney tem paralelos com o Brasil de Temer. São até do mesmo partido. A diferença pode estar no outro lugar. Na oposição a Sarney estava um operário liderando um partido. E naquele ano de 1988, o PMDB perdia quadros importantes, como Fernando Henrique Cardoso, que criaram o PSDB. Lula e FHC se tornariam presidentes e seus partidos submergiram em casos de corrupção. Em 1988, tínhamos inflação galopante, mas também certa esperança em lideranças políticas. Hoje, nem isso.