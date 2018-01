Um Bowie para chamar de meu

Tem um alienígena na minha TV

Canções sobre o espaço, clipes sobre alienígenas, volta à seu planeta natal. Na década de 1970, David Bowie adotaria o pseudônimo mítico de Ziggy Stardust, além de lançar a clássica canção Space Oddity. A fama de extraterrestre ainda cresceria com o filme O Homem que Caiu na Terra (1976), do diretor Nicolas Roeg, ficção científica cult baseada no romance de mesmo nome de Walter Tevis, de 1963. A produção conta justamente a história de um alienígena humanoide que visita a Terra. “Bowie, esbelto, elegante, remoto, evoca este alienígena com tanto sucesso que pode-se dizer, sem ironia, que este papel foi feito para ele”, escreveu o crítico Roger Ebert.

Heterossexual no armário

No quesito comportamento, Bowie sempre soube se reinventar sem ficar preso a padrões. Em 1972, ele declarou ser gay em uma entrevista ao jornal Melody Maker, coincidindo com o lançamento de Ziggy Stardust, sua personalidade andrógina. Quatro anos depois, ele disse à revista Playboy que era bissexual, mas anos mais tarde afirmou à revista Rolling Stone que “sempre foi um heterossexual no armário”.

Galáxia de herdeiros

Diversos são os artistas que enxergam em David Bowie um mestre na forma de criar música, como Iggy Pop, passando por Lou Reed, Michael Jackson, Madonna, Mick Jagger, Debbie Harry (Blondie), as bandas Joy Division, The Cure, Radiohead e Smashing Pumpkins, Kanye West e Lady Gaga, esta última que tem o rosto do cantor tatuado na barriga. No Brasil, artistas como Lulu Santos, Rita Lee e Caetano Veloso também reverenciam Bowie.

O teatro bowieano

No último suspiro de sua inspiração, Bowie deixou para os fãs o musical de teatro Lazarus, que esteve em cartaz em Nova York até o ano passado. A peça foi concebida concomitante à criação do último disco do cantor e apresenta pela primeira vez ao público um punhado de canções inéditas. Trata-se da história do personagem bíblico Lazarus, que morre e volta posteriormente à vida.